«Сам бутылочку уже держит»: Алена Рапунцель из «Дома-2» запечатлела подросшего младшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в одиночку воспитывает двух сыновей Богдана и Святослава.
С папой старшего ребенка Алена Рапунцель в брак не вступала, а с отцом младшего готовится развестись.
Силы жить дальше и не зацикливаться на переживаниях по поводу постоянных неудач в личной жизни Алене Рапунцель дают ее сыновья Богдан и Святослав.
Богдан уже ходит в детский сад, а Святославу всего три с половиной месяца. Алена Рапунцель пока не показала его лица поклонникам, зато с удовольствием делится милыми видео с участием младшего сына.
На этот раз она запечатлела, как кормит Святослава из бутылочки.
«Сам бутылочку уже держит. Держи-держи. Прямо держи, ровненько. Вот так. Молодец, сладкий мой такой. Вот эти ножечки, булочки такие сладкие», — сюсюкается с сыном Алена Рапунцель.
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