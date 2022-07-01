«Сам бутылочку уже держит»: Алена Рапунцель из «Дома-2» запечатлела подросшего младшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в одиночку воспитывает двух сыновей Богдана и Святослава.

С папой старшего ребенка Алена Рапунцель в брак не вступала, а с отцом младшего готовится развестись.

Силы жить дальше и не зацикливаться на переживаниях по поводу постоянных неудач в личной жизни Алене Рапунцель дают ее сыновья Богдан и Святослав.

Богдан уже ходит в детский сад, а Святославу всего три с половиной месяца. Алена Рапунцель пока не показала его лица поклонникам, зато с удовольствием делится милыми видео с участием младшего сына.

На этот раз она запечатлела, как кормит Святослава из бутылочки.