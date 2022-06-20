Салат и лепешка с кунжутом: покинувший Россию чеченский внук Пугачевой показал, что у него на обед

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который постоянно живет в Москве, в эти дни решил покинуть Россию вслед за своими именитыми родственниками.

Правда, молодой человек отправился не к бабушке в Израиль и не к маме, Кристине Орбакайте, в Америку.

Местом своего пребывания Дени Байсаров выбрал Францию. Сейчас он находится в Париже, рассказывая подписчикам о самом интересном. И показывая.

В микроблоге Дени Байсаров запечатлелся за столиком в кафе, демонстрируя, что у него на обед. В кадре видны вазочка с салатом и тарелка, на которой лежит лепешка, посыпанная кунжутом.

Дени Байсаров с аппетитом поедает блюда, периодически глядя в камеру. В кадре слышен гул людских голосов, говорящих на французском языке.