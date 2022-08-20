Салат без лука и зефир со вкусом мороженого: какая еда указана в райдере Ксении Собчак

Так называемая журналистка Ксения Собчак в последнее время высмеивает райдеры своих коллег по шоу-бизнесу. Светская львица насмехается над тем, что Зиверт, например, требует шашлыки, а Лобода - новые носки.
Но у самой Собчак список требований настолько завышен, что многие организаторы не рискуют ее приглашать на мероприятие только из-за этого.
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Если корпоратив организован в Москве, то еду Ксения требует заказывать из самого дорого ресторана Аркадия Новикова. Если же за на периферии, то салат должен быть подан обязательно без лука и болгарского перца. Чем-то не нравятся светской львице эти овощи.
В списке также значатся куриный бульон, гречка с грибами, куриные котлеты, драники со сметаной и хлеб.
Для питья светская львица требует воду исключительно в стекле, вишневый сок, горький шоколад, зефир со вкусом пломбира, кокосовое молоко, орехи и мед.
Это только то, что касается еды. В следующих заметках мы расскажем о других капризах Собчак. В одну новость, боимся, все не влезет.