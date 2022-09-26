«Салам алейкум»: Виктория Лопырева показала сына в кыргызском колпаке

Модель и телеведущая Виктория Лопырева показала своим подписчикам в соцсети забавное видео с участием своего сына Марка Лионеля, на голове у которого красуется кыргызский национальный головной убор ак-калпак, явно слишком большой по размеру.

«Салам алейкум», — говорит малыш, на что ему отвечают традиционным «Алейкум салам».

Ранее до этого Виктория продемонстрировала своим поклонникам блюдо с настоящим восточным пловом, от вида которого у многих наверняка слюнки потекли.

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