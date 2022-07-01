Сафронов отказался платить шантажистам полмиллиона, подставив друзей под удар мошенников

Художник Никас Сафронов рассказал КП, как попал в руки шантажистов. Они потребовали у него круглую сумму в биткоинах, в переводе на рубли равной примерно полумиллиону.

Мошенники показали Сафронову копии его документов, которые как-то оказались в их руках и заявили, что снимут все его деньги в банках, да к тому же возьмут кредит на его имя в 50 миллионов рублей.

По словам Сафронова, у него давно нет счетов за границей, а в нашей стране в банках его прекрасно знают, поэтому он не испугался угроз и отказал мошенникам. Те угрозы не выполнили, но не остались в долгу – разослали его друзьям письма с его почты, взломав ее. В них они просили деньги на некую благотворительность. Как это ни странно, но очень много людей повелось на это, а один бизнесмен даже перечислил 250 тысяч рублей шантажистам.

В настоящий момент Сафронов написал заявление в полицию.

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