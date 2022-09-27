Сафронов о Пугачевой и Моисееве: «Она до конца с ним дружила»

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость: ушел из жизни Борис Моисеев. Певцу было 68 лет.
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По словам Никаса Сафронова, артиста до последнего дня поддерживали близкие друзья, в числе которых была Алла Пугачева.
Примадонна много лет тепло общалась с Моисеевым, который когда-то был просто артистом ее подтанцовки. В свое время именно она помогла ему стать певцом.
«Она до конца с ним дружила, как я знаю. И она всегда говорила о нем с уважением», — поделился художник с порталом Teleprogramma.pro.
По мнению Сафронова, окружение заботилось об артисте, который перенес два инсульта, и никогда не пыталось обмануть.
«Его брат, который живет в Канаде, говорил, что вокруг него жулики, это не так. Вокруг него были достойные люди, которые знали его долгие годы и дружили с ним. Он был окружен заботой», — рассказал Никас Степанович.