Сафронов о Пугачевой: «Алла Борисовна имеет право набить морду кому угодно»

Сафронов усомнился в том, что Примадонна действительно может наброситься на кого-то с кулаками. По его мнению, певица всегда философски относилась к тому, что о ней говорят, даже если слухи были неприятными.

«Она всегда была выше толков и пересудов. Но иногда бывает, что нужно дать пенделя, хотя бы словесно. Встречаются люди, которые задевают нас так больно и несправедливо, что, действительно, хочется надавать по морде», — подытожил Никас.