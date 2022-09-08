Сафронов о Пугачевой: «Алла Борисовна имеет право набить морду кому угодно»

В Сети до сих продолжаются активные обсуждения возвращения в Россию Аллы Пугачевой, которая заявила, что «хочет набить морду» одному человеку.
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Своим мнением на эту тему поделился давний друг Примадонны, Никас Сафронов.
«На самом деле, Алла Борисовна, если ее достали, имеет право набить морду, в смысле дать отпор, кому угодно», — заявил художник в беседе с Prozvezd.
Сафронов усомнился в том, что Примадонна действительно может наброситься на кого-то с кулаками. По его мнению, певица всегда философски относилась к тому, что о ней говорят, даже если слухи были неприятными.
«Она всегда была выше толков и пересудов. Но иногда бывает, что нужно дать пенделя, хотя бы словесно. Встречаются люди, которые задевают нас так больно и несправедливо, что, действительно, хочется надавать по морде», — подытожил Никас.