Садальский заявил об убийстве Собчака, раскрыв детали расправы

Актер Станислав Садальский в эфире радиостанции «Балтик плюс» заявил, что первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был убит.
«Я дружу с Людмилой Нарусовой. Она считает, что Анатолия Собчака убили в Светлогорске».
«А многие также у нас думают. Его убили в отеле «Русь», который уже разобрали», - заметил ведущий.
«Это точно, что его убили. Я тогда работал в газете. Нам дали 50 тысяч долларов, чтобы мы опубликовали рассказ о том, что с проститутками он был. Это был такой вброс. Я очень люблю Анатолия Александровича. Очень люблю Люсю Нарусову», - заметил Станислав Садальский.
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Напомним, что Анатолий Собчак ушел из жизни в 2000 году. Официальная версия – острая сердечная недостаточность. В момент смерти он находился в гостинице «Русь» в Светлогорске Калининградской области.