Садальский запечатлел старенького, но улыбающегося Дроздова в больнице

20 июня ведущему телепередачи «В мире животных» и доктору биологических наук Николаю Дроздову исполнилось 85 лет.

В этот день актер Стас Садальский вспомнил, как лежал с ним в одной больнице, и поразился его жизнелюбию.

«Мы как-то вместе лежали в 67-й больнице, и я, выписываясь, сказал ему: «Ну, давайте снимемся, что ли, а то вдруг помрете…» «Да я на твоих похоронах еще гулять буду», — засмеялся Дроздов. Вышел куда-то, вернулся в брюках со стрелочками и в рубашке с галстуком», — рассказал Садальский.

Дроздов пожурил своего собеседника за то, что тот не стал наряжаться перед тем, как сделать снимок. Стас Садальский пожелал Николаю Дроздову в его юбилей всегда оставаться таким — элегантным, молодым, спортивным, веселым. И обнародовал в своем телеграме фотографию с ведущим из больницы.