Садальский вспомнил слова Михалкова на прощании с женой Горбачева

Он заметил, что Михаил Сергеевич будет погребен на Новодевичьем кладбище, где в родовом захоронении уже покоится его любимая жена. Ее могила находится на одной аллее с могилами Юрия Никулина и Галины Улановой.

«Перед своей кончиной Горбачев указывал на место, рядом с захороненной супругой Раисой и уточнил что оно забронировано для него. Хорошо помню эти трагические дни для лидера Советского Союза и поминальную речь Никиты Михалкова. Он благодарил правительство Германии и немецких врачей, которые «пытались и делали все возможное, чтобы спасти Раису Максимовну», — сказал Садальский.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.