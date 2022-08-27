Садальский вспомнил, как Талызина поддела Терехову

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал, что в СССР в театрах завлитчастью любые упоминания в СМИ о спектаклях и об актерах обязательно вывешивали на специальную доску. Однажды актриса Валентина Талызина решила сама повесить вырезку своего интервью.
«Статья называлась гордо: «Я - Талызина!». Мимо доски проходила гениальная Маргарита Терехова. Остановилась и говорит: «Ну, посмотрите, что это такое! Просто верх нескромности! Ну что это: «Я — Талызина!»
В ответ Талызина посоветовала подруге не огорчаться, а дать интервью журналистам, назвав статью: «И я – Талызина». Правда, в подписи под материалом нужно было написать имя Тереховой.
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Напомним, что Садальский регулярно публикует в соцсетях истории из прошлого о звездах советского кино. У него большая армия поклонников.