Садальский вспомнил, как Талызина поддела Терехову

Как отметил актер, случай произошел еще во времена СССР.
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал, что в СССР в театрах завлитчастью любые упоминания в СМИ о спектаклях и об актерах обязательно вывешивали на специальную доску. Однажды актриса Валентина Талызина решила сама повесить вырезку своего интервью.

«Статья называлась гордо: «Я - Талызина!». Мимо доски проходила гениальная Маргарита Терехова. Остановилась и говорит: «Ну, посмотрите, что это такое! Просто верх нескромности! Ну что это: «Я — Талызина!»

В ответ Талызина посоветовала подруге не огорчаться, а дать интервью журналистам, назвав статью: «И я – Талызина». Правда, в подписи под материалом нужно было написать имя Тереховой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Садальский регулярно публикует в соцсетях истории из прошлого о звездах советского кино. У него большая армия поклонников.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  