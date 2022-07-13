Садальский сообщил о травле после отъезда с Кравченко в Белоруссию

Актер Станислав Садальский в эфире радиостанции «Балтика плюс» вспомнил, как на него набросились с критикой после отъезда на спектакль с Татьяной Кравченко в Белоруссию.
«Моя партнерша по спектаклю Таня Кравченко. Она потрясающая артистка. Мы с ней спектакль два раза для батьки поиграли в Белоруссии. И пресса тут же сделала такой обсеранс. Садальский с Кравченко уехали в Белоруссию».
По словам Садальского, сейчас все артисты в Израиле отсиживаются. «А мы вроде как в Белоруссию поехали. Люди глупые. Что сказать. Как говорил Пушкин: «Хвалу и доброту приемли равнодушно и не оспаривай глупца». И мы не будем», — заявил Садальский.
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Напомним, что Станислав Садальский 3 советский актер театра и кино. Он заслуженный артист РСФСР.