Садальский сообщил о травле после отъезда с Кравченко в Белоруссию

По словам актера, они дали в соседней стране два спектакля для батьки.
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в эфире радиостанции «Балтика плюс» вспомнил, как на него набросились с критикой после отъезда на спектакль с Татьяной Кравченко в Белоруссию.

«Моя партнерша по спектаклю Таня Кравченко. Она потрясающая артистка. Мы с ней спектакль два раза для батьки поиграли в Белоруссии. И пресса тут же сделала такой обсеранс. Садальский с Кравченко уехали в Белоруссию».

По словам Садальского, сейчас все артисты в Израиле отсиживаются. «А мы вроде как в Белоруссию поехали. Люди глупые. Что сказать. Как говорил Пушкин: «Хвалу и доброту приемли равнодушно и не оспаривай глупца». И мы не будем», — заявил Садальский.

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Напомним, что Станислав Садальский 3 советский актер театра и кино. Он заслуженный артист РСФСР.

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