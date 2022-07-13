Садальский сообщил о травле после отъезда с Кравченко в Белоруссию

По словам Садальского, сейчас все артисты в Израиле отсиживаются. «А мы вроде как в Белоруссию поехали. Люди глупые. Что сказать. Как говорил Пушкин: «Хвалу и доброту приемли равнодушно и не оспаривай глупца». И мы не будем», — заявил Садальский.

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Напомним, что Станислав Садальский 3 советский актер театра и кино. Он заслуженный артист РСФСР.

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