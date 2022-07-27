Садальский рассказал о недвижимости Удовиченко и Гузеевой в болгарском комплексе «Эмеральд»

По словам Садальского, Гузеева — «блистательная ведущая на Первом канале». Что касается Удовиченко, то она его любимая актриса кино и театральная партнерша.

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Ранее в СМИ появились снимки Гузеевой и Удовиченко с отдыха. Журналисты, в частности, писали, что звезды изменились до неузнаваемости.