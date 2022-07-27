Садальский рассказал о недвижимости Удовиченко и Гузеевой в болгарском комплексе «Эмеральд»

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» опубликовал снимок болгарского комплекса «Эмеральд», где есть недвижимость у актрис Ларисы Удовиченко и Ларисы Гузеевой.
«Две Ларисы-актрисы, звездные подружки, решили проверить свои апартаменты в болгарском комплексе «Эмеральд» и насладиться прекрасным видом заката на морском побережье».
Комплекс «Эмеральд». Фото: «Телеграм» Станислава Садальского
По словам Садальского, Гузеева — «блистательная ведущая на Первом канале». Что касается Удовиченко, то она его любимая актриса кино и театральная партнерша.
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Ранее в СМИ появились снимки Гузеевой и Удовиченко с отдыха. Журналисты, в частности, писали, что звезды изменились до неузнаваемости.