Садальский рассказал, как жена Хазанова пожалела билетик на концерт Озерову

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал, как оказался однажды в Свердловске на концерте «Поет товарищ кино» вместе с прославленным комментатором Николаем Озеровым.
«А там как раз были гастроли суперпопулярного в то время молодого Хазанова. Озеров сказал, что хотел бы посмотреть концерт артиста, потому что никогда его не видел, а слышал много».
По словам Садальского, он встретил Хазанова в гостинице и передал просьбу Озерова. Юморист отправил его к своей жене, которая по совместительству были и директором артиста. Однако жена Хазанова Злата Иосифовна сказала, что у нее лишних билетов нет и отправила Озерова в кассу.
«Вот сколько лет прошло, а историю эту забыть не могу. А я вроде не злопамятный человек», - заметил Садальский.
Напомним, что Николай Озеров - советский теннисист, актер, спортивный комментатор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, 24-кратный чемпион СССР по теннису. Он ушел из жизни в 1997 году.
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