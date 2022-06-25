Садальский рассказал, как жена Хазанова пожалела билетик на концерт Озерову

По словам Садальского, он встретил Хазанова в гостинице и передал просьбу Озерова. Юморист отправил его к своей жене, которая по совместительству были и директором артиста. Однако жена Хазанова Злата Иосифовна сказала, что у нее лишних билетов нет и отправила Озерова в кассу.

«Вот сколько лет прошло, а историю эту забыть не могу. А я вроде не злопамятный человек», - заметил Садальский.

Напомним, что Николай Озеров - советский теннисист, актер, спортивный комментатор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, 24-кратный чемпион СССР по теннису. Он ушел из жизни в 1997 году.

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