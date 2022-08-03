Садальский рассказал, как Лещенко не дали справить нужду в ведро

Как заметил Садальский, попытку Лещенко пресекла заведующая клубом. Она вырвала у артиста ведро и закричала: «Как вам не стыдно! Вы — начинающий артист! Это же ведро для Магомаева!».

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Напомним, что Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов.