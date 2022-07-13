Садальский назвал баснословную сумму на вкладе, которую потерял после развала СССР

По словам Садальского, он считал, что стал умнее и завел несколько лет назад для себя валютный счет. «И валютный счет арестовали», - заявил Станислав Садальский.

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Напомним, что Станислав Садальский – советский актер театра и кино. Он заслуженный артист РСФСР.