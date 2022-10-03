Садальский насмешливо отреагировал на призыв Михалкова дать отсрочку от призыва кинематографистам

Актер и блогер Станислав Садальский насмешливо высказался о просьбе Никиты Михалкова предоставить отсрочку от призыва кинематографистам. Никита Михайлович призвал дать такую отсрочку тем работникам кино, которые в настоящее время создают фильмы за государственные средства.

По мнению Садальского, это вовсе не обязательно: есть гораздо более важные и нужные профессии, например — учитель, пекарь, токарь, продавец, повар и другие. Актер иронически отметил: конечно, как не дать отсрочку представителям кинопроизводства, ведь они получили средства от государства на «столь важную миссию».

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кроме того, Садальский напомнил о том, что мобилизованные россияне покупают все необходимое для службы за свои собственные деньги, сообщает издание «МК».