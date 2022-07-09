Сад и огород — настоящая роскошь: на что дачники тратят огромные суммы денег

Лето всегда пора не только теплой погоды, но и дачного сезона. И хоть цены на товары растут, рубль падает, многие продолжают тратить деньги на дачные хлопоты.
Исследование показало, что у 36% респондентов имеется свой дачный участок для отдыха и садовых работ. А многие россияне еще с первым потеплением начинают ездить за город.
В тройку самых заметных трат вошли расходы на сад и огород. И сейчас пора загородных хлопот у россиян в самом разгаре.
«Самые большие траты у 30% респондентов здесь связаны с ежегодным поддержанием дачного дома.
На втором месте — оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%.
Третье место — у расходов на уход за садом и огородом (23%)», — выяснили аналитики банка «Русский Стандарт» для «РИА Новостей».
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Добавим, что лишь у 25% опрошенных нет дачи, а еще почти столько же людей мечтают ее купить. А вот 18% россиян не собираются покупать дачу и ухаживать за огородом.
50% дачников не боятся простоять в пробках несколько часов, поэтому еду за город сразу после работы, другая половина предпочитает выбирать для поездок ранее утро субботы или ночь пятницы.