Сад и огород — настоящая роскошь: на что дачники тратят огромные суммы денег

В тройку самых заметных трат вошли расходы на сад и огород. И сейчас пора загородных хлопот у россиян в самом разгаре.

«Самые большие траты у 30% респондентов здесь связаны с ежегодным поддержанием дачного дома. На втором месте — оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%. Третье место — у расходов на уход за садом и огородом (23%)», — выяснили аналитики банка «Русский Стандарт» для «РИА Новостей».

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Добавим, что лишь у 25% опрошенных нет дачи, а еще почти столько же людей мечтают ее купить. А вот 18% россиян не собираются покупать дачу и ухаживать за огородом.

50% дачников не боятся простоять в пробках несколько часов, поэтому еду за город сразу после работы, другая половина предпочитает выбирать для поездок ранее утро субботы или ночь пятницы.

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