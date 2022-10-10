Сабурова взгрели за яд в адрес русских: «Казахская версия Галкина*»

На днях в Алматы состоялся концерт комика Нурлана Сабурова. На сцене артист колко высмеял русскую эмиграцию в Казахстан – с сентября туда устремились сотни тысяч мужчин, намеренных уйти от частичной мобилизации. Он начал поучать приезжих, как им следует себя вести, подчеркнул, что они не у себя дома. Добавил, что «ситуация поменялась»: мол, в начале года казахстанцы стремились в Россию за благополучием, а теперь наоборот.

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За яд в адрес россиян Сабурову уже прилетело. На этот раз по нему прошелся журналист Михаил Шахназаров.

«Казахская версия Галкина* в лице Нурлана Сабурова поиздевалась над русскими. Юмор, который мы заслужили», - написал обозреватель в «Телеграм».

С Максимом Галкиным* журналист сделал сравнение потому, что тот также зарабатывает за границей, высмеивая русских и ситуацию в стране.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента