Сабуров рассказал, что на него и его близких идет травля: «Жесткая»

Знаменитый стендапер казахского происхождения с российским паспортом Нурлан Сабуров рассказал на одном из своих концертов, что и ему, и его родственникам устроили настоящий буллинг.

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Удивительно, но он со своей стопроцентной казахской кровью и внешностью почувствовал на себе националистические настроения. «Забавно, что я оказался жертвой русофобии. Вот с таким лицом», — цитирует КП комика.

«Началась жесткая травля», — признался Нурлан Сабуров. Вместе с тем он не стал отрекаться от национальности, которую ему заочно присвоили и заявил, что ему не стыдно быть русским.