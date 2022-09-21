С женами фашистов сравнил Пугачеву известный политик: «Оказалось, люди правы»

Напомним, Примадонна попросила вслед за мужем зачислить и ее в ряды иноагентов.

Роман Худяков сравнил в своем телеграме Аллу Пугачеву с женами нацистов, которые до конца были по-своему преданы своим мужьям. Он напомнил про историю с супругой министра фашистской Германии Йозефа Геббельса, которая просила врача Кунца дать ей яд для своих шестерых детей, себя и мужа.

Экс-депутат Госдумы считает, что Пугачеву нельзя сопоставлять с женами декабристов, как это стали делать некоторые люди. Это иное. Такая верность «делает из нее круглую дуру», полагает политик.

«Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила «козла» и вернулась с детьми в Россию без него. Мне все время писали — не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы: прославленная советская и российская певица с ним полностью солидарна — расписалась», — написал Худяков.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.