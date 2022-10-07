«С юбилеем, наш президент!»: Расторгуев поздравил Путина с 70-летием

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 70-летие. С юбилеем российского лидера уже поздравили многие его коллеги, друзья и знаменитые люди. Один из самых патриотичных артистов страны, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев тоже поздравил его с днем рождения.

«С юбилеем, наш президент! Здоровья, мудрости и выдержки!» — написал певец под фотографией Путина, которую опубликовал на своей странице в соцсети.

Владимир Владимирович, между тем, даже в такой день не отрывается от дел. В пятницу он проводит неформальную встречу с руководителями стран-участниц Содружества Независимых Государств.