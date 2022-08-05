«С вывалившейся грудью пела на премии»: Тарлецкая пристыдила Грановскую

Любовь Тарлецкая сделала обзор программы «Хочу в "ВИА Гру"», одним из членов жюри которой была Надежда Мейхер-Грановская. Блогерше не понравилось, что экс-солистка коллектива критиковала участниц шоу за «пошлые» номера.

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Тарлецкая напомнила, что в свое время Грановская и сама любила провоцировать публику и весьма откровенно одеваться.

«Надя, это говоришь ты, человек, который с вывалившейся голой грудью пел на Премии Муз-ТВ? Ты забыла?» — высказалась Любовь в своем YouTube-шоу.

Напомним, Надежда Грановская была одной из самых ярких солисток группы «ВИА Гра». Она окончательно покинула коллектив в 2011 году, после чего начала строить сольную карьеру.