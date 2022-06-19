С выгоревшими под палящим солнцем волосами! Пугачева козырнула в атласной блузе на вилле с мужем-именинником

Алла Пугачева уже говорила о том, что ее отъезд в Израиль не имеет ничего общего с эмиграцией. По словам певицы, за границу она уехала, чтобы провести отпуск с детьми на море и подтянуть здоровье.

Похожее, что план Аллы Борисовны удался: артистка заметно похорошела. О том, что Примадонна молодеет день ото дня говорил и историк моды Александр Васильев. Что тут сказать? Отдых на море пошел певице на пользу. На свежем фото, на котором Пугачева позировала на вилле с Максимом Галкиным, певица предстала с идеальным макияжем, гладкая кожа Примадонны лучилась сиянием, на лице ни морщинки. А белозубая улыбка придавала артистке еще большего очарования. На отдыхе певица выглядит посвежевшей.

С модной рваной челкой и начесом на затылке Примадонна подчеркнула бронзовый загар, а вот волосы артистки стали еще светлее. Они почти слились по тону с пшеничными локонами Лизы, которая позировала на фото рядом с именитой мамой, братиком Гарри и отцом.