С ума сойти! Сколько денег брали с россиян Брежнева, Наргиз и Ревва

В начале этого года некоторые артисты сбежали из России, осыпая наших соотечественников проклятиями. Среди них — Вера Брежнева. Много лет певица жила в Москве и брала за корпоративы баснословные деньги.

Ее выступление на мероприятии стоило 2,5 миллиона рублей! Такую же цену запрашивала Наргиз, которая плакалась, что бывший продюсер Макс Фадеев не давал ей зарабатывать деньги.

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А корпоратив с Александром Реввой стоил заказчикам 50 тысяч евро. Вообще, это средняя цена по шоу-бизнесу, на сегодняшний день — около 3 млн рублей, передает kp.ru.