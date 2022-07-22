«С удовольствием ее приму»: Башаров – о возможном возвращении Хаматовой

В конце зимы Чулпан Хаматова решила перебраться в Латвию. Там у нее уже был дом в элитном экопоселке близ Риги. Работа со временем тоже нашлась – теперь актриса в труппе Нового Рижского театра.

Коллега Чулпан Марат Башаров заявил, что если она надумает, то он с удовольствием примет актрису, но только при одном условии.