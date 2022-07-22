«С удовольствием ее приму»: Башаров – о возможном возвращении Хаматовой

В конце зимы Чулпан Хаматова решила перебраться в Латвию. Там у нее уже был дом в элитном экопоселке близ Риги. Работа со временем тоже нашлась – теперь актриса в труппе Нового Рижского театра.
Коллега Чулпан Марат Башаров заявил, что если она надумает, то он с удовольствием примет актрису, но только при одном условии.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
«Проблема не в том, что Чулпан уехала — ну, уехала и уехала, у нас каждый год выпускается много таких же Чулпан. Главное, нужно ценить свою родину, то место, где ты родился. Прощу ли я Чулпан – об этом сложно говорить, пусть ее простит родина. А родина – это люди. Если она покается, вернется, я с удовольствием ее приму, потому что всегда нужно быть выше», - цитирует Башарова Woman.ru.
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Напомним, ранее стало известно, что в широкий прокат выходит картина «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в Сети.