«С учетом новых персонажей в семье»: Муцениеце готова проводить отпуск с Прилучным и его молодой женой

Агата Муцениеце считает такой формат отдыха вполне нормальным для себя и детей.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актриса Агата Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой рассказала о совместном отдыхе с Павлом Прилучным и детьми. Бывшие супруги вместе с сыном и дочкой провели в Дубае январские каникулы.

Жили разведенные муж и жена в разных отелях, встречались на совместных прогулках с детьми. Такой формат Агате Муцениеце показался идеальным. Она дала понять, что готова отдыхать вместе с Павлом и его новой женой Зепюр Брутян.

«И мне показалось, что это здорово и прекрасно, и я бы с радостью продолжала этот формат, даже с учетом новых персонажей в семье. Мне все нравится, все супер. Берем всех и поехали, но Паша, мне кажется, еще не готов», — поделилась сомнениями Агата Муцениеце.

Бывшие супруги планировали устроить совместные с детьми каникулы в августе, но Прилучный отказался.

«Но Паша сказал, что все отменяется, без объяснений. Сослался, что пресса начнет опять писать», — рассказала Агата Муцениеце.

Лишь позже она узнала истинную причину нежелания экс-супруга отдыхать с бывшей женой и детьми — свадьба с Зепюр Брутян, которая состоялась в конце августа.

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По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»

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