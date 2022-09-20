«С учетом новых персонажей в семье»: Муцениеце готова проводить отпуск с Прилучным и его молодой женой

Актриса Агата Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой рассказала о совместном отдыхе с Павлом Прилучным и детьми. Бывшие супруги вместе с сыном и дочкой провели в Дубае январские каникулы.

Жили разведенные муж и жена в разных отелях, встречались на совместных прогулках с детьми. Такой формат Агате Муцениеце показался идеальным. Она дала понять, что готова отдыхать вместе с Павлом и его новой женой Зепюр Брутян.