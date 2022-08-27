С трудом ходит: 73-летняя Пугачева вышла из машины с помощью своего друга-стилиста (видео)

Еще недавно Алла Борисовна гуляла с детьми по пляжу в Юрмале. Она также успела увидеться с Лаймой Вайкуле в Риге.

На этот раз даже некоторые коллеги осудили ее за отъезд, но артистка заверила, что просто весело проводит каникулы и уже к осени вернется домой. А 27 августа Пугачева отметилась на улицах столицы.