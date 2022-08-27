С трудом ходит: 73-летняя Пугачева вышла из машины с помощью своего друга-стилиста (видео)

Примадонна попала под прицелы камер в Москве. Она устроила шопинг.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: соцсети

Алла Пугачева является известной певицей, которую любят миллионы поклонников. Она уже давно перестала давать концерты.

Артистка предпочитает проводить время с дочкой Лизой и сыном Гарри. Порой у нее гостит внучка Клавдия. В этом году Примадонна вместе с мужем Максимом Галкин устроила длительное путешествие. 

Еще недавно Алла Борисовна гуляла с детьми по пляжу в Юрмале. Она также успела увидеться с Лаймой Вайкуле в Риге.

На этот раз даже некоторые коллеги осудили ее за отъезд, но артистка заверила, что просто весело проводит каникулы и уже к осени вернется домой. А 27 августа Пугачева отметилась на улицах столицы

На этот раз Алла Борисовна приехала в центр на своей старой машине марки «Ролс-Ройс». Примечательно, что певица с ноги открыла дверь. Ее встретил друг Игорь Гуляев. Дизайнер не скрыл своего восторга.

Он подал руку певице, которая с трудом выбрала из автомобиля. Потом Пугачева стала ковылять по улице. Она была в широких джинсах и черной тунике. Кеды белого цвета и сумка-шоппер дополнили ее лук. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит 73-летняя артистка. Однако некоторые фанаты стали беспокоиться за Примадонну. Они посчитали, что она стала выглядеть еще стройнее и даже немного изнемажденной. «Нежность наша вернулась», «Ура, она приехала», «Ой, а почему она так неуверенно ходит?», «Возраст отразился в походке», «Солнышко наше», — стали писать подписчики.

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