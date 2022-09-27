С трудом говорил, еле передвигался: как Борис Моисеев выглядел в последние годы жизни

Борис Моисеев являлся одним из самых известных певцов. Его песня «Голубая луна» стала хитом. Он также был танцором и выступал в шоу Аллы Пугачевой.
Потом артист стал другом Примадонны. Однако за последние 10 лет он крайне редко выходил в свет. Певец перенес два инсульта и его тело было частично парализовано. 27 сентября 2022 года Моисеев умер, о чем сообщил его арт-директор Сергей Горох.
Многие друзья стали извинятся перед артистом, так как не успели его навестить. Пугачева, Лолита, Кудрявцева едва смогли подобрать слова, тяжело переживая эту утрату. Филипп Киркоров, Алсу, Юлия Савичева также почтили его память. Моисеев редко посещал даже праздники друзей. Но три года назад он записал видео, на котором поздравлял Аллу Борисовну с днем рождения и называл себя Боряша.
Борис Михайлович плохо себя чувствовал после пережитых инсультов. Он с трудом говорил, еле передвигался. Однако в прошлом году артист нашел силы, чтобы прийти на праздник к Кристине Орбакайте, которая праздновала юбилей. Тогда он был окружен вниманием со стороны звездной семьи. Пугачева его обнимала. Лицо артист скрывал за медицинской маской.
Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Фото: соцсети звезды
Пока дата и место прощания не были озвучены. Не исключено, что Алла Пугачева поможет организовать похороны. У Моисеева есть старшие братья, которые проживают за границей. Детей и жены у артиста не было.