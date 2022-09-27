С трудом говорил, еле передвигался: как Борис Моисеев выглядел в последние годы жизни

Борис Моисеев являлся одним из самых известных певцов. Его песня «Голубая луна» стала хитом. Он также был танцором и выступал в шоу Аллы Пугачевой.

Потом артист стал другом Примадонны. Однако за последние 10 лет он крайне редко выходил в свет. Певец перенес два инсульта и его тело было частично парализовано. 27 сентября 2022 года Моисеев умер, о чем сообщил его арт-директор Сергей Горох.