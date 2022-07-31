«С треском провалилась»: Светлана Немоляева объяснила, почему Эльдар Рязанов отказался снимать ее в «Иронии судьбы»

Актриса Светлана Немоляева входила в число любимых артисток известного режиссера Эльдара Рязанова.

Он снял ее в нескольких своих картинах - «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные» и других. Могла Светлана Немоляева сыграть главную роль и еще в одном, ставшем культовом, фильме Рязанова, - «Ирония судьбы, или С легким паром».

Светлана Немоляева проходила пробы на роль Нади, которая в итоге была отдана польской актрисе Барбаре Брыльска.