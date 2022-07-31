«С треском провалилась»: Светлана Немоляева объяснила, почему Эльдар Рязанов отказался снимать ее в «Иронии судьбы»

Актриса Светлана Немоляева пробовалась на главную роль в культовой картине. Но в итоге была выбрана звезда польского кино Барбара Брыльска.
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

Актриса Светлана Немоляева входила в число любимых артисток известного режиссера Эльдара Рязанова.

Он снял ее в нескольких своих картинах - «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные» и других. Могла Светлана Немоляева сыграть главную роль и еще в одном, ставшем культовом, фильме Рязанова, - «Ирония судьбы, или С легким паром».

Светлана Немоляева проходила пробы на роль Нади, которая в итоге была отдана польской актрисе Барбаре Брыльска.

«Рязанов сказал мне: «Я очень хочу тебя снимать, и я буду тебя снимать». Но когда он меня стал пробовать в «Иронии судьбы», я там с треском провалилась», - поделилась Светлана Немоляева.

Эльдар Рязанов. Фото: Global Look Press

Причину своего провала Светлана Немоляева видит в том, что слишком сильно хотела получить эту роль. А еще, актриса считает, что ей навредил слишком безукоризненный партнер Андрей Мягков.

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«Я давно не снималась. И безумно хотела попасть на эту роль. А когда ты очень хочешь, это плохо, ты впадаешь в зависимость от... самого себя. А еще я считаю, что меня Андрей Мягков погубил. Он был слишком безукоризненным, был импровизатором фантастическим», - добавила Светлана Немоляева.

По материалам «Вечерняя Москва».

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