«С тобою счастлив без причин»: Воля трогательно поздравил Утяшеву с днем рождения

28 июня Ляйсан Утяшевой исполнилось 37 лет, ее муж Павел Воля поспешил поздравить любимую в социальных сетях трогательным стихотворением.
«Я жил как будто бы в ночи,
Найдя тебя, нашелся сам.
С тобою счастлив без причин.
Люблю. И с праздником, Ляйсан!» — написал комик жене.
Отметим, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже 10 лет. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Они не скрывают, что в их планы входит рождение третьего малыша.
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