«С тобою счастлив без причин»: Воля трогательно поздравил Утяшеву с днем рождения

28 июня Ляйсан Утяшевой исполнилось 37 лет, ее муж Павел Воля поспешил поздравить любимую в социальных сетях трогательным стихотворением.

«Я жил как будто бы в ночи,

Найдя тебя, нашелся сам.

С тобою счастлив без причин.

Люблю. И с праздником, Ляйсан!» — написал комик жене.

Отметим, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже 10 лет. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Они не скрывают, что в их планы входит рождение третьего малыша.

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