С тележкой дачницы: Пынзарь в платье с принтом «мильфлер» пришла на рынок в Аланье

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь эти июньские дни проводит в Турции. Вместе с мужем Сергеем Дарья Пынзарь уже несколько лет живет на две страны.

В Москве у пары бизнес и съемки на «Поляне» реалити-шоу, в Аланье — еще один бизнес и недавно купленная квартира, которая пока еще строится.

Дарья Пынзарь не раз признавалась в любви к Турции, поскольку в этой стране есть все, без чего она не представляет своей жизни — море, фрукты и тепло почти круглый год.

Именно за фруктами отправилась Дарья Пынзарь на рынок в Аланье и там записала короткое видео, которым поделилась в микроблоге.

В кадре Дарья Пынзарь предстала в красном платье с принтом «мильфлер», в пудровых мюли и с сумкой-тележкой дачницы, которая снабжена колесиками.

Дарья Пынзарь бодро кидает в сумку бананы, ягоды и дыню.