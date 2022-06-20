С тележкой дачницы: Пынзарь в платье с принтом «мильфлер» пришла на рынок в Аланье

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь эти июньские дни проводит в Турции. Вместе с мужем Сергеем Дарья Пынзарь уже несколько лет живет на две страны.
В Москве у пары бизнес и съемки на «Поляне» реалити-шоу, в Аланье — еще один бизнес и недавно купленная квартира, которая пока еще строится.
Дарья Пынзарь не раз признавалась в любви к Турции, поскольку в этой стране есть все, без чего она не представляет своей жизни — море, фрукты и тепло почти круглый год.
Именно за фруктами отправилась Дарья Пынзарь на рынок в Аланье и там записала короткое видео, которым поделилась в микроблоге.
В кадре Дарья Пынзарь предстала в красном платье с принтом «мильфлер», в пудровых мюли и с сумкой-тележкой дачницы, которая снабжена колесиками.
Дарья Пынзарь бодро кидает в сумку бананы, ягоды и дыню.
«Мой самый любимый вид шопинга», — написала под забавным видео Дарья Пынзарь.
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