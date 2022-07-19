«С Таней, конечно, сложно бороться»: Рудковская - о взаимоотношениях в бизнесе с Навкой

Продюсер Яна Рудковская высказалась об отношениях в ледовом бизнесе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.
«С Таней, конечно же, сложно бороться. Хотя слово «бороться» здесь, наверное, неправильное. Просто пока на этом рынке Тани не было, мы, естественно, зарабатывали намного больше. Да и Илье Авербуху, полагаю, было комфортнее во всех отношениях, пока не было Плющенко».
По словам Рудковской, когда на рынок заходит качественный игрок с хорошими спонсорами и возможностями, то это не может не отразиться на общем бизнесе.
Рудковская считает, что ее команде собрать сегодня, как в 2017 году 23 «Олимпийских» с «Щелкунчиком» уже не получится никогда. Количество зрителей на шоу уменьшается. При этом если в этом бизнесе появится еще и четвертый игрок, то, как думает Рудковская, рынок просто схлопнется, сообщает russian.rt.com.
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Напомним, что сейчас в России три больших игрока, которые устраивают ледовые шоу. Это Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко с Яной Рудковской.