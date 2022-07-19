«С Таней, конечно, сложно бороться»: Рудковская - о взаимоотношениях в бизнесе с Навкой

По словам Рудковской, когда на рынок заходит качественный игрок с хорошими спонсорами и возможностями, то это не может не отразиться на общем бизнесе.

Рудковская считает, что ее команде собрать сегодня, как в 2017 году 23 «Олимпийских» с «Щелкунчиком» уже не получится никогда. Количество зрителей на шоу уменьшается. При этом если в этом бизнесе появится еще и четвертый игрок, то, как думает Рудковская, рынок просто схлопнется, сообщает russian.rt.com.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что сейчас в России три больших игрока, которые устраивают ледовые шоу. Это Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко с Яной Рудковской.