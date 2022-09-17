«С такими буйками не утонешь»: молодая жена Цекало оголила пышную грудь на пляже

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин живет в Сша недалеко от океана. Девушка частенько выбирается на побережье.
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Для очередной поездки на пляж художница выбрала яркий наряд, состоящий из неоновой панамы, темных солнечных очков, легкой белоснежной накидки и вязаного купальника. Лиф бикини выгодно открыл выдающийся бюст красавицы-брюнетки.
Дарина Эрвин. Фото: соцсети
Пользователи Сети засыпали Дарину комплиментами. Многие отметили, что не смогли оторвать взгляд от ее аппетитных форм.
«Какая красотка! Цекало было не устоять»; «С такими буйками на пляже не утонешь»; «Если это от природы, то мое восхищение! А если нет, то хирург просто мастер. Потрясающая и гармоничная фигура», — написали они.