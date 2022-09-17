«С такими буйками не утонешь»: молодая жена Цекало оголила пышную грудь на пляже

Пользователи Сети засыпали Дарину комплиментами. Многие отметили, что не смогли оторвать взгляд от ее аппетитных форм.

«Какая красотка! Цекало было не устоять»; «С такими буйками на пляже не утонешь»; «Если это от природы, то мое восхищение! А если нет, то хирург просто мастер. Потрясающая и гармоничная фигура», — написали они.