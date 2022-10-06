«С таким-то ляпом опозорились»: Махидевран султан щеголяла с маникюром в 16 веке

В 16 веке было немыслимо, чтобы турчанки делали себе маникюр. И дело вовсе не в традициях и религиозных взглядах. Обитательницы гарема султана Сулеймана просто не могли следить за красотой ноготков так, как это делают наши современницы по одной единственной причине. В 16 веке не существовало мастеров по маникюру.
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Вот этот то просчет и допустили режиссеры, которые не заметили, что Нур Феттахоглу блистала в кадре с французским маникюром. Да и сама актриса, которая сыграла черкешенку Махидевран султан, не думала о том, что телезрители разглядят такую незначительную деталь, как ее идеальные ноготки с французским маникюром.
Поклонники исторической ленты заметили, что у Махидевран султан был маникюр. И это в 16 веке. Фото: стоп-кадр из сериала "Великолепный век"
«С таким-то ляпом опозорились», «Вау! Французский маник в 16 веке у Махидевран», «И Хюррем такая: "Сулейман, я тоже хочу на маникюр" Вот смех!», «Куда вся съемочная группа смотрела?», «Прозевали!» - пишут фолловеры.