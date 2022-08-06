«С таким голосом пылесосила бы номера в отелях»: Шахназаров разнес Лободу после ее нового интервью

Певица призналась, что стала дома убираться сама.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода обосновалась в Латвии после того, как сбежала из России и осудила происходящее. Сейчас музыкой она занимается по минимуму. И недавно в интервью заявила, что стала едва ли не домохозяйкой – пылесосит дома сама.

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На признания Лободы отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Он написал у себя в микроблоге, что певице не место на сцене.

«В Италии или во Франции с таким голосом пылесосила бы номера в отелях, но никак не более. А у нас назначили певицей, дали возможность н… людей под фанеру, портить им вкус», - с негодованием отметил журналист.

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