«С таким голосом пылесосила бы номера в отелях»: Шахназаров разнес Лободу после ее нового интервью

Певица Светлана Лобода обосновалась в Латвии после того, как сбежала из России и осудила происходящее. Сейчас музыкой она занимается по минимуму. И недавно в интервью заявила, что стала едва ли не домохозяйкой – пылесосит дома сама.

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На признания Лободы отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Он написал у себя в микроблоге, что певице не место на сцене.