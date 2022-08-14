С соской и в модной бейсболке: мама Влада Кадони Елена Голунова показала самого младшего сына Андрея

Финалистка шоу телеканала ТНТ «Битва экстрасенсов» Елена Голунова - многодетная мама, у которой четверо детей - 35-летний Влад Кадони, Дмитрий, ему 24 года, Лев, которому 11, дочка Милана, ей скоро будет два года и сын Андрей, ему пока 9 месяцев.

53-летняя Елена Голунова рассказала в микроблоге, что сейчас они с мужем заняты тем, что собирают среднего сына в школу.

«Суета перед школой! Готовим Леву к занятиям всем семейством! Думаю, все заняты тем же! Желаю вам терпения и удачных покупок! Дети наша радость и с каждым годом они становятся взрослее. Безумно быстро летит время. Забот только прибавляется. Счастья всем, здоровья вам и вашим детям! Пусть они нас только радуют!» - поделилась ясновидящая Елена Голунова.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала с младшими детьми - дочкой Миланой и сыном Андреем.