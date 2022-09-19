С сине-желтым флагом: окрестившая себя второй Примадонной Лобода отреагировала на громкое заявление Пугачевой

Алла Пугачева перестала скрывать, как относится к происходящему. Артистка заняла позицию своего мужа, признанного иноагентом Максима Галкина, а также попросила Минюст внести ее в тот же реестр.
На заявление Примадонны отреагировали в шоу-бизнесе молниеносно. Многие поддержали артистку и выразили свою солидарность: Кирилл Сафонов, Илья Прусикин, Юлия Высоцкая, Ксения Собчак, Ирина Шихман, - звезды лайками или смайликами дали понять, что разделяют позицию звезды.
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Светлана Лобода пошла дальше. Она отрепостила публикацию Пугачевой себе в микроблог, а также отдельно обратилась к ней, сопроводив опус сине-желтым флагом.
«Спасибо, дорогая Любимая Алла Борисовна», - и отметила певицу, чтобы наверняка та увидела ее почтение.
Лобода, к слову, давно метила на место Примадонны. Недавно она так и заявила, что была певицей номер один в России.
Лобода про Пугачеву. Фото: соцсети