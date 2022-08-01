С широко раскрытыми ногами: звезда «Уральских пельменей» смело позировала на пляже

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева умеет раззадорить публику! В настоящий момент артистка отдыхает в роскошном отеле в Сочи, блистая своей неподражаемой фигурой на местных пляжах.

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Позы Иланы, которые она принимает для фотографий, могут спровоцировать настоящее кораблекрушение.

На последним снимке Юрьева запечатлелась в миниатюрном небесно-голубом бикини, смело усевшись прямо на песке и раскинув ноги.

Поклонники были очарованы, насколько роскошно выглядит фигура у знаменитости в 34 года после одних родов. Напомним, актриса имеет дочь Диану.