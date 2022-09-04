«С Пугачевой лучше не ссориться»: Худяков прокомментировал заявление жены Галкина о мести

Роман Худяков высказался в своем телеграме о заявлении Аллы Пугачевой, которое она сделала на 1 сентября.

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Примадонна заявила, что в России планирует прежде всего «набить морду одному человеку». Теперь общественность гадает – кто же может быть этой личностью и будет ли на самом деле мордобой.

«Заявление очень умное. Потому что в напряжении оказались сразу десятки людей, которые стали звонить артистке и спрашивать – не затаила ли она на них обиду. Морду Алла Борисовна, конечно же, планирует бить фигурально. Но, понятно, что с Аллой Пугачевой лучше не ссориться», - прокомментировал политик.