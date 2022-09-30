«С помпой приехала! Дверь авто с ноги открывала, а уезжает втихаря»: реакция россиян на «бегство» Пугачевой

СМИ пестрят заголовками о том, что 73-летняя Алла Пугачева тайно покинула Россию. Автомобиль с Примадонной заметили у столичного аэропорта Внуково. На этом же микроавтобусе певица привозила детей на первое сентября в школу. Уточняется, что артистка предположительно улетела в Израиль.

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Поклонники певицы по-разному отреагировали на ее второе «бегство» из страны. Одни посчитали, что Алла Борисовна обязательно вернется назад, вторые — что певица просто соскучилась по мужу шоумену Максиму Галкину*. При этом нашлись и те, кто посчитал, что Примадонне стоило остаться в замке в подмосковной деревне Грязь. Все-таки двойняшкам Гарри и Лизе нужно ходить в школу.