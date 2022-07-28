«С плевком отбила бы Сулеймана у Хюррем»: Нур Феттахоглу в белом монокини изящно уселась на поручни яхты

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» щегольнула стройной фигурой, показав, что и после 40 лет можно выглядеть эффектно в купальнике.

Нур Феттахоглу и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

41-летняя Нур Феттахоглу прославилась благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла фаворитку султана Сулеймана — черкешенку Махидевран султан. Героиня актрисы весь сериал страдала из-за неразделенной любви к повелителю, строя козни против своей главной соперницы — славянской рабыни Хюррем.

В одном из интервью Нур Феттахоглу описала те чувства, которые, по ее мнению, испытывала Махидевран султан, столкнувшись с тем, что повелитель променял ее на другую.

Как считает актрисы, черкешенка просто ненавидела Хюррем, которой удалось освободиться от рабства, да еще и выйти замуж за султана. По истории, падишах провел обряд никаха с Хюррем, сделав ее своей хасеки, что для гарема было просто неслыханно.

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Нур Феттахоглу в белом монокини на яхте. Фото: личный архив

В обычной жизни Нур Феттахоглу почти не изменилась. Спустя 8 лет после выхода на экран последнего сезона турецкого сериала «Великолепный век» актриса может похвастаться идеальной фигурой.

Своей стройности Нур не стесняется, то и дело показывая ослепительные и манящие изгибы в монокини. Феттахоглу изящно уселась на поручень яхты, выставив на всеобщее обозрение тонкие щиколотки и упругие рельефные мышцы ног.

«С плевком отбила бы Сулеймана у Хюррем», «Она что, в морозилке живет? Совсем не постарела», «Идеальная», «Вот такую Махидевран султан бы не отпустил», — писали фолловеры.

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