С папой веселее: Пресняков с ложечки накормил годовалого сына кашкой с фруктами

Наталья Подольская поделилась умилительными домашними кадрами с мужем и малышом Иваном.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Наталья Подольская многим знакома еще с «Фабрики звезд». Она успела не только построить успешную карьеру, но и обрести гармонию в семье.

Примечательно, что в свои 40 лет артистка следит за фигурой и регулярно пополняет гардероб модными обновками. Она дает концерты, а свободное время посвящает сыновьям: семилетнему Артемию и годовалому Ивану. 

Примечательно, что в последнее время Наталья часто ездит на выступления. Однако Пресняков с радостью сидит с детьми. Он любит кататься с ними на самокатах, а вот 7 июля певица засняла, как проходит их ужин. 

Артист усадил годовалого сына на коленки. У Вани на шее был резиновый нагрудник. Он пытался сам собирать ложкой кашу с фруктами, но порой папа ему помогал. Владимир заулыбался, когда малыш все съел кусочек груши. 

«Это невозможно», – изумилась Подольская.

Поклонники восхитились тем, как внимательно певец относится к сыну и какой он заботливый отец. Многие также поразились тому, что иван растет белокурым блондином.

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«Все нормально у папиного хулигана», «Правильный ребенок, мои тоже самостоятельным сразу были. Ну не нравится ему этот кусоче», «Очень мило», «Это и есть счастье», «Какой он блондин! Ого», «Красивый малыш», — стали писать подписчики.

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