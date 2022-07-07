С папой веселее: Пресняков с ложечки накормил годовалого сына кашкой с фруктами

Наталья Подольская многим знакома еще с «Фабрики звезд». Она успела не только построить успешную карьеру, но и обрести гармонию в семье.

Примечательно, что в свои 40 лет артистка следит за фигурой и регулярно пополняет гардероб модными обновками. Она дает концерты, а свободное время посвящает сыновьям: семилетнему Артемию и годовалому Ивану.