С папой, мачехой и братом: Тата Блюменкранц из «Дома-2» отдала дочь Бетти отцу

Наследница экс-участницы проекта Таты Блюменкранц вновь гостит в новой семье Валеры Блюменкранца в Санкт-Петербурге.
Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Валера Блюменкранц, наконец-то, сумел выстроить отношения таким образом, чтобы его жена Аня Левченко перестала ревновать к Тате.

Тата Блюменкранц, которая всегда выступала за дружбу с бывшим мужем и его новой женой, теперь с легкостью отпускает дочь Бетти в гости к папе.

Малышка приезжала из Москвы в Санкт-Петербург в апреле, когда ее младшему брату Давиду, сыну Левченко и Блюменкранц, исполнился годик.

Бетти принимала участие в празднике, посвященном дню рождения Давида.

Гостит девочка в семье папы и мачехи и сейчас. Аня Левченко поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как Бетти играет с младшим братом. 

«Ночью у нас было так», — подписала кадры с участием малышей Аня Левченко.

«Алло, папа! Я не могу своего малыша успокоить. Что делать?» — изображая мамочку, сказала Бетти.

«Надо дать ему компотик и уложить спать», — со знанием дела ответил Валера Блюменкранц.

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