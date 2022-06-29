С папой, мачехой и братом: Тата Блюменкранц из «Дома-2» отдала дочь Бетти отцу

Валера Блюменкранц, наконец-то, сумел выстроить отношения таким образом, чтобы его жена Аня Левченко перестала ревновать к Тате.

Тата Блюменкранц, которая всегда выступала за дружбу с бывшим мужем и его новой женой, теперь с легкостью отпускает дочь Бетти в гости к папе.

Малышка приезжала из Москвы в Санкт-Петербург в апреле, когда ее младшему брату Давиду, сыну Левченко и Блюменкранц, исполнился годик.

Бетти принимала участие в празднике, посвященном дню рождения Давида.

Гостит девочка в семье папы и мачехи и сейчас. Аня Левченко поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как Бетти играет с младшим братом.