С отцом одно лицо: как сейчас выглядит и чем занимается повзрослевший сын Золотухина от актрисы Линдт

17-летний младший сын Валерия Золотухина Иван поделился новыми фотографиями в своем микроблоге. Юноша рассказал, что учится на втором курсе Театральной школы Олега Табакова, и на днях у него состоялся дебют – он впервые вышел на сцену в знаковой для себя пьесе «Бумбараш», которую поставил Владимир Машков. Роль пленного рядового когда-то прославила Золотухина-старшего, и наследник начал свой путь на большую сцену именно с нее.

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Иван Золотухин заметно повзрослел и еще сильнее стал похож на своего папу, о чем поспешили заметить подписчики в комментариях. Матерью Золотухина-младшего является актриса Ирина Линдт. Она на 33 года была младше актера и стала третьей фактической женой.

Также у Золотухина есть старший сын Денис, ставший священником. Вторая жена подарила актеру сына Сергея, покончившего собой. Сам народный артист ушел из жизни в 2013 году.