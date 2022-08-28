С особой нежностью приобнимал звезду: Ефремова заподозрили в романе с Крайновой

Актер Никита Ефремов появился на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Вел он себя достаточно раскованно, чем сразу же привлек внимание фотографов.

Кроме того, в этот вечер Ефремов активно общался с коллегами. Окружающие не могли не отметить, что Ефремов с особой нежностью приобнимал звезду сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яну Крайнову, которая, надо отметить, в золотом платье выглядела весьма ослепительно.

Часть фанатов стали задавать вопросы, а не встречаются ли звезды. Тем более, что Никита Ефремов расстался с телеведущей Марией Иваковой и сейчас свободен, сообщает МК.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Яна Крайнова официально не замужем. В этом году актрисе исполнится 36 лет. Никита Ефремов на два года ее моложе.