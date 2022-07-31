С осанкой королевы: 60-летняя Эмма Малинина в купальнике засветила красивый вид сзади во время прогулки на яхте

Жена известного музыканта Александра Малинина, врач-гинеколог и бизнес-вумен Эмма Малинина, определенно, входит в число женщин, которые являются мотиваторами для окружающих.

Эмме Малининой не так давно исполнилось 60 лет, но выглядит она довольно юно и свежо и даже позволяет себе позировать в купальниках. Правда, всякий раз она прикрывает проблемные зоны красивым парео.

На этот раз Эмма Малинина предстала в купальнике во время прогулки на яхте в Монако, где сейчас отдыхает звездное семейство.

В микроблоге она показала фото, на котором запечатлена сзади. Кадр сделан Александром Малининым, сделала акцент Эмма Малинина.