С осанкой королевы: 60-летняя Эмма Малинина в купальнике засветила красивый вид сзади во время прогулки на яхте

Жена известного музыканта Александра Малинина, врач-гинеколог и бизнес-вумен Эмма Малинина, определенно, входит в число женщин, которые являются мотиваторами для окружающих.
Эмме Малининой не так давно исполнилось 60 лет, но выглядит она довольно юно и свежо и даже позволяет себе позировать в купальниках. Правда, всякий раз она прикрывает проблемные зоны красивым парео.
На этот раз Эмма Малинина предстала в купальнике во время прогулки на яхте в Монако, где сейчас отдыхает звездное семейство.
В микроблоге она показала фото, на котором запечатлена сзади. Кадр сделан Александром Малининым, сделала акцент Эмма Малинина.
Эмма Малинина в купальнике. Фото: соцсети
«Глазами мужа. Лето… Море… Лодка», - подписала фото Эмма Малинина.
Подписчики признались, что ничего, кроме восторга, не испытывают.
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«Вы супер! Вы все супер! Внешняя красота и внутренняя! Будьте счастливы!», «Какое красивое фото! Александр - прекрасный фотограф», «Какая королевская осанка... Очень красиво», «Морская королева!», «Как же важно встретить в жизни человека, с которым можно взрослеть вместе. Вы прекрасны! Будьте счастливы», - высказались в Сети.