«С НТВ продолжаю дружить»: почему Привольнов ушел из шоу «Звезды сошлись»

Новый сезон программы «Звезды сошлись» наделал немало шума. Оказалось, в нем не будет Антона Привольнова. Место соведущего Леры Кудрявцевой занял Иосиф Пригожин.
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В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Привольнов признался, почему решил оставить работу в популярном шоу.
«Я в этом году окончил магистратуру и буду делать проект, связанный со здоровым образом жизни и едой, как медиаменеджер. С НТВ продолжаю дружить. Иосифу огромный респект и удачи в новом амплуа!» — поделился Антон с Teleprogramma.pro.
Напомним, Пригожин впервые попробует себя в роли телеведущего. Продюсер признался, что боится новой работы, однако изучает ее с большим интересом.