«С НТВ продолжаю дружить»: почему Привольнов ушел из шоу «Звезды сошлись»

Новый сезон программы «Звезды сошлись» наделал немало шума. Оказалось, в нем не будет Антона Привольнова. Место соведущего Леры Кудрявцевой занял Иосиф Пригожин.

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В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Привольнов признался, почему решил оставить работу в популярном шоу.