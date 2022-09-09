«С НТВ продолжаю дружить»: почему Привольнов ушел из шоу «Звезды сошлись»

Телеведущий рассказал, почему уступил свое место Иосифу Пригожину.
Антон Привольнов. Кадр из шоу «Звезды сошлись»

Антон Привольнов. Кадр из шоу «Звезды сошлись»

Новый сезон программы «Звезды сошлись» наделал немало шума. Оказалось, в нем не будет Антона Привольнова. Место соведущего Леры Кудрявцевой занял Иосиф Пригожин.

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В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Привольнов признался, почему решил оставить работу в популярном шоу. 

«Я в этом году окончил магистратуру и буду делать проект, связанный со здоровым образом жизни и едой, как медиаменеджер. С НТВ продолжаю дружить. Иосифу огромный респект и удачи в новом амплуа!» — поделился Антон с Teleprogramma.pro.

Напомним, Пригожин впервые попробует себя в роли телеведущего. Продюсер признался, что боится новой работы, однако изучает ее с большим интересом. 

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