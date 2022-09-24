С новой стрижкой: Кети Топурия в рубашке из денима и ультрамодных брюках палаццо скрыла фигуру

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Певица славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. В 36 лет она обладает стройной фигурой, хоть и является мамой двоих детей. Звезда растит дочку Оливию и сын Адама.
На этот раз Топурия решила похвастаться своим повседневным образом. Она не скрывает, что следит за трендами и сотрудничает с дизайнерами. Она даже в обычной жизни предпочитает выглядит броско. НЕдавно артистка показала, с чем носит джинсы.
На этот раз Топурия поделилась кадрами с гастролей. Она покрасовалась в гримерке в рубашке оверсайз из денима и брюках палаццо синего цвета. Артистка сделала прическу с локонами по плечи, а передние пряди высветлила. Кети скрыла фигуру за счет свободного кроя. Она подогрела слухи о беременности.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники недавно уже заподозрили певицу в беременности, так как она стала скрывать живот. Так артистка поступала, когда ждала сына. Но пока Топурия не реагирует на слухи. А наряд у многих ее подписчиков также вызвал восторг. Отметим, что недавно Дженнифер Лопес тоже щегольнула в брюках палаццо.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды