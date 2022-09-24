С новой стрижкой: Кети Топурия в рубашке из денима и ультрамодных брюках палаццо скрыла фигуру

На этот раз Топурия поделилась кадрами с гастролей. Она покрасовалась в гримерке в рубашке оверсайз из денима и брюках палаццо синего цвета. Артистка сделала прическу с локонами по плечи, а передние пряди высветлила. Кети скрыла фигуру за счет свободного кроя. Она подогрела слухи о беременности.

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