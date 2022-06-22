С новой игрушкой: сестра Жанны Фриске засняла кроху-дочку в коляске на прогулке

У Жанны Фриске было много поклонников. После начала сольной карьеры она выпустила большое количество хитов. Но вскоре после рождения сына Платона артистка умерла. Для семьи это стало большой утратой.
Однако ее сестра Наталья тоже пробовала стать певицей, но отказалась от карьеру в шоу-бизнесе. А недавно она стала мамой.
Теперь она воспитывает дочку Луну, которой исполнилось два месяца не так давно. С отцом ребенка Наталья рассталась, когда еще была беременна. Примечательно, что Фриске находится в декретном отпуске, поэтому все свободное время посвящает крохе.
На этот раз она засняла, как гуляет с дочкой. Экс-певица уложила наследницу в коляску с бабочками и повесила новую игрушку в виде лягушки.
Луна Фриске. Фото: соцсети звезды
Поклонники с радость следят за жизнью Натальи. Многие отметили, что она прекрасная мама. Другие не перестают восхищаться ее наследницей.
«Ну она прелесть», «У вас теперь каждый день особенный», «Какая красивая коляска», «Луна растет счастливой», «У нее столько нарядов и игрушек», «Вы прекрасная мама», «Роскошная погода! Кроха развалилась», — стали писать фанаты.