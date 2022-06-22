С новой игрушкой: сестра Жанны Фриске засняла кроху-дочку в коляске на прогулке

У Жанны Фриске было много поклонников. После начала сольной карьеры она выпустила большое количество хитов. Но вскоре после рождения сына Платона артистка умерла. Для семьи это стало большой утратой.

Однако ее сестра Наталья тоже пробовала стать певицей, но отказалась от карьеру в шоу-бизнесе. А недавно она стала мамой.